BALIKESİR'DE KATLİAM GİBİ KAZA: 2'Sİ ÇOCUK 5 ÖLÜ, 2 YARALI - Son Dakika
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BALIKESİR'DE KATLİAM GİBİ KAZA: 2'Sİ ÇOCUK 5 ÖLÜ, 2 YARALI

04.07.2022 18:01

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde, dinlenme tesisine girmek için yavaşlayan otomobile arkadan gelen başka bir otomobil çarpması sonucu yaşamını yitiren 2'si çocuk 5 kişini Savaştepe Devlet Hastanesi morgundaki cenazeleri yakınlarına teslim edildi.

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde, dinlenme tesisine girmek için yavaşlayan otomobile arkadan gelen başka bir otomobil çarpması sonucu yaşamını yitiren 2'si çocuk 5 kişini Savaştepe Devlet Hastanesi morgundaki cenazeleri yakınlarına teslim edildi. Otomobil sürücüsü Bedri Kepiç'in (34) cenazesi memleketi Ordu'nun İkizce ilçesine, eşi Beyhan Kepiç (28), çocukları Berat Ömer Kepiç (2) ve Bedirhan Kepiç (1) ile kayınvalidesi Seyhan Akkuş'un (47) cenazeleri ise memleketleri olan Sakarya'ya gönderildi.

HASTANE YOLUNDA KAZA YAPMIŞLAR

Aynı aileden 5 kişinin yaşamını yitirdiği kazanın hastane yolunda meydana geldiği ortaya çıktı. Kazada yaşamını yitiren Beyhan Kepiç'in babası Bayram Akkuş (50), "Oğlum Kazım Akkuş boğazından rahatsızdı. Damadım Bedri Kepiç, kızım, torunlarım ve eşimle kendisini İzmir'e hastaneye götürüyordu. Bir otomobilin arkadan çarpması sonucu kaza meydana gelmiş. Kazadan yaralı kurtulan oğlum Kazım'ın araması sonucu bizim de haberimiz oldu. Güç de olsa bir araç bulup, yanlarına gittim. Kazada eşimi, kızımı, 2 torun ve damadımı kaybettim. Acımız büyük" dedi.(DHA)

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BALIKESİR'DE KATLİAM GİBİ KAZA: 2'Sİ ÇOCUK 5 ÖLÜ, 2 YARALI BALIKESİR'DE KATLİAM GİBİ KAZA: 2'Sİ ÇOCUK 5 ÖLÜ, 2 YARALI Diyarbakır'da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı Diyarbakır'da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel BALIKESİR'DE KATLİAM GİBİ KAZA: 2'Sİ ÇOCUK 5 ÖLÜ, 2 YARALI - Son Dakika

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SON DAKİKA: BALIKESİR'DE KATLİAM GİBİ KAZA: 2'Sİ ÇOCUK 5 ÖLÜ, 2 YARALI - Son Dakika
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