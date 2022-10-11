Son dakika gündem: Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 6 tutuklama - Son Dakika
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Son dakika gündem: Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 6 tutuklama

11.10.2022 21:10
Son dakika gündem: Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 6 tutuklama

Bir son dakika haberine göre BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Ayvalık İlçe Jandarma ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik istihbari çalışmalar sonucunda 7 kişinin uyuşturucu madde ticareti yaptığını belirledi. Ekiplerin, teknik ve fiziki takiplerinin ardından 10 farklı adrese operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda, 4 gram metamfetamin, 24 gram kubar esrar, 27 gram skunk, 33 sentetik uyuşturucu hap, 14 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 hassas terazi, 1 tabanca, 8 tabanca fişeği, 1 av tüfeği, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 9 bin 800 TL ve 1 uyuşturucu ticaret kaydının yapıldığı defter ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltın alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklanırken, 1 kişi ise serbest bırakıldı.


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Kaynak: DHA

Jandarma, Hisarcık, Ayvalık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 6 tutuklama - Son Dakika

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