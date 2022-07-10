Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan Mehmet Ö. ile aynı araçta bulunan İ.Ö. (9), Nida A. (18), Mustafa Ö. (49) ve Nezaket Ö'yü (51) Ayvalık Devlet Hastanesine götürdü.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: Balıkesir'deki trafik kazasında 5 kişi yaralandı - Son Dakika

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