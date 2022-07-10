Son dakika gündem: Balıkesir'deki trafik kazasında 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika gündem: Balıkesir'deki trafik kazasında 5 kişi yaralandı

10.07.2022 19:03
Son dakika gündem: Balıkesir'deki trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Son dakika haberine göre Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Atatürk Bulvarı'nda, Gömeç istikametine seyreden Mehmet Ö. (26) yönetimindeki 35 AVF 61 plakalı panelvan, aynı yönde giderken, Afet İnan Caddesi'ne dönmeye çalışan Dildar Y. (25) idaresindeki 10 BGD 45 plakalı panelvana çarpıp takla attı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan Mehmet Ö. ile aynı araçta bulunan İ.Ö. (9), Nida A. (18), Mustafa Ö. (49) ve Nezaket Ö'yü (51) Ayvalık Devlet Hastanesine götürdü.

Yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan kaza anı, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Balıkesir'deki trafik kazasında 5 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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