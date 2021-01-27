Son dakika gündem: Balıkesir merkezli 58 ilde yürütülen DEAŞ operasyonunda, örgütle irtibatı olduğu ve finansal destek sağladığı iddia edilen 126 şüpheli yakalandı. - Son Dakika

Son dakika gündem: Balıkesir merkezli 58 ilde yürütülen DEAŞ operasyonunda, örgütle irtibatı olduğu ve finansal destek sağladığı iddia edilen 126 şüpheli yakalandı.
27.01.2021 16:19
Bir son dakika haberine göre Balıkesir merkezli 58 ilde yürütülen DEAŞ operasyonunda, örgütle irtibatı olduğu ve finansal destek sağladığı iddia edilen 126 şüpheli yakalandı.
Balıkesir merkezli 58 ilde yürütülen DEAŞ operasyonunda, örgütle irtibatı olduğu ve finansal destek sağladığı iddia edilen 126 şüpheli yakalandı.
Balıkesir, DEAŞ, Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
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