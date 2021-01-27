Balıkesir merkezli 58 ilde yürütülen DEAŞ operasyonunda, örgütle irtibatı olduğu ve finansal destek sağladığı iddia edilen 126 şüpheli yakalandı.

Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: Balıkesir merkezli 58 ilde yürütülen DEAŞ operasyonunda, örgütle irtibatı olduğu ve finansal destek sağladığı iddia edilen 126 şüpheli yakalandı. - Son Dakika

Hindistan'da yeni tarım yasalarını protesto eden çiftçiler polisle çatıştı: 1 ölü, 200 gözaltı, 300'den fazla yaralı

Mesut Özil imza töreninde duyurdu: Fenerbahçe'de en çok Pelkas'ı beğeniyorum

Mesut Özil'in imza törenini 150'ye yakın basın mensubu takip etti

Ali Koç, imza töreninde Mesut Özil transferinin tüm detaylarını anlattı ve Acun Ilıcalı'ya teşekkür etti