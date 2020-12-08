BALIKESİR - 12 ildeki FETÖ operasyonunda 17 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Balıkesir merkezi 12 ilde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) "öğretmen yapılanmasında" yer aldığı iddiasıyla 17 şüpheli gözaltına alındı.
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla aktif görevde olan 17 öğretmen hakkında gözaltı kararı verildi.
Bunun üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Balıkesir, Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Bursa, Hatay, İstanbul, İzmir, Konya, Sakarya, Şanlıurfa ve Malatya'da düzenlediği eş zamanlı operasyonla şüpheliler yakalandı.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
- Kaynak: AA
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