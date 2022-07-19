Son dakika gündem: Balkonda uyuyan kişinin telefon ve ayakkabılarını çalan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika gündem: Balkonda uyuyan kişinin telefon ve ayakkabılarını çalan şüpheli tutuklandı

19.07.2022 10:40
Son dakika gündem: Balkonda uyuyan kişinin telefon ve ayakkabılarını çalan şüpheli tutuklandı

Son dakika haberleri: Mersin'in Toroslar ilçesinde, evinin balkonunda uyuyan kişinin cep telefonu ve ayakkabılarını çalması güvenlik kamerasına yansıyan şüpheli tutuklandı.

Mersin'in Toroslar ilçesinde, evinin balkonunda uyuyan kişinin cep telefonu ve ayakkabılarını çalması güvenlik kamerasına yansıyan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği, Çağdaşkent Mahallesi'ndeki evinin balkonunda uyuyan M.Y'nin cep telefonunun ve ayakkabılarının çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Olayla ilgili güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin F.D. olduğunu belirledi.

Zanlı, ekiplerin operasyonuyla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Olay güvenlik kamerasına yansımıştı

Çağdaşkent Mahallesi'ndeki evinin balkonunda uyuyan M.Y, uyandığında telefonunun ve ayakkabısının yerinde olmadığını fark etmişti. Evindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen M.Y, bir şüphelinin cep telefonunu ve ayakkabısını çaldığını görünce durumu polise bildirmişti.

Evin güvenlik kamerasına, şüphelinin önce iki çift ayakkabıyı daha sonra da M.Y'nin balkonda uyuduğu kanepenin önündeki masada duran cep telefonunu alıp kaçması yansımıştı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Toroslar, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Balkonda uyuyan kişinin telefon ve ayakkabılarını çalan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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