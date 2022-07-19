Evin güvenlik kamerasına, şüphelinin önce iki çift ayakkabıyı daha sonra da M.Y'nin balkonda uyuduğu kanepenin önündeki masada duran cep telefonunu alıp kaçması yansımıştı.

Çağdaşkent Mahallesi'ndeki evinin balkonunda uyuyan M.Y, uyandığında telefonunun ve ayakkabısının yerinde olmadığını fark etmişti. Evindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen M.Y, bir şüphelinin cep telefonunu ve ayakkabısını çaldığını görünce durumu polise bildirmişti.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Toroslar, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: Balkonda uyuyan kişinin telefon ve ayakkabılarını çalan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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