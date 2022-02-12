Üye Girişi
Son dakika gündem: Bandırma'da jandarmadan tarihi eser operasyonu - Son Dakika

Son dakika gündem: Bandırma'da jandarmadan tarihi eser operasyonu

12.02.2022 15:23
Son dakika gündem: Bandırma'da jandarmadan tarihi eser operasyonu

Son dakika gelişmesine göre Balıkesir'in Bandırma ilçesinde tarihi eser operasyonunda yakalanan şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde tarihi eser operasyonunda yakalanan şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre Bandırma ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu bir zanlının evine operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 100 adet sikke ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

YORUMLAR
500

İl Jandarma Komutanlığı, Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Bandırma'da jandarmadan tarihi eser operasyonu - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
15:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV oranı, yüzde 1'e indirildi
15:13 Sevgisini emniyet kemeri ile boğarak öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı
15:12 Artem Dzyuba'nin yakın arkadaşı bombayı patlattı: Fenerbahçe söylentileri var
15:08 Gökay Kalaycıoğlu açıkladı: Mehmet Aslan ile spiker Figen Civan ilişki yaşıyor
15:07 Fenerbahçe'nin Giresunspor maçı için ilk 11'i belli oldu
15:05 16 yaşındaki şahıs, 79 yaşındaki kadına tecavüz etti
14:32 E-Devlet'te en çok hangi soru soruldu? 73 milyon kez sorgulaması yapıldı
14:29 Iraklı komutandan gündem olacak sözler: Öcalan posteri asan olursa, onları bu meydana asarım
14:27 Bakan Nebati, fiyat artışlarına karşı yeni tedbir paketini açıklıyor
14:14 Molnupiravir ilacı, koronavirüse yakalanan 65 yaş üstü kişilere bedava dağıtılmaya başlandı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2022 15:29:50. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika gündem: Bandırma'da jandarmadan tarihi eser operasyonu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement