Yandın söndürme çalışmalarından detaylar
Yanan gecekondu mahallesinden detaylar DAKKA - Bangladeş'in başkenti Dakka'da sabah saatlerinde çıkan yangına müdahale ediliyor. Şehrin Mohakhali bölgesinde çıkan şiddetli yangında 100'den fazla gecekondu kül oldu. Yetkililer, yangının Sattola gecekondu mahallesinde sabah 03: 57 sularında çıktığını ve kısa sürede tüm gecekondu bölgesini sardığını söyledi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: Bangladeş'te çıkan yangında onlarca ev kül oldu - Son Dakika