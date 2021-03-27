Bangladeş'teki Rhohingya mültecileri için gönderilecek yeni sahra hastanesinin hazırlıkları yapılıyor

ANKARA - Sağlık Bakanlığı tarafından Bangladeş Arakan'da çıkan yangında Rohingya mültecilerinin yardım amacıyla gönderilecek sahra hastanesinin yenisi ve tıbbi yardım malzemeleri uçağa yükleniyor.