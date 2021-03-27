Son dakika haber | Bangladeş'teki Rhohingya mültecileri için gönderilecek yeni sahra hastanesinin hazırlıkları yapılıyor
27.03.2021 00:37
Son dakika haberine göre Bangladeş'teki Rhohingya mültecileri için gönderilecek yeni sahra hastanesinin hazırlıkları yapılıyor Sağlık Bakanlığı tarafından Bangladeş Arakan'da çıkan yangında Rohingya mültecilerinin yardım amacıyla gönderilecek sahra hastanesinin yenisi ve tıbbi yardım malzemeleri uçağa yükleniyor.
Bangladeş'teki Rhohingya mültecileri için gönderilecek yeni sahra hastanesinin hazırlıkları yapılıyor
ANKARA - Sağlık Bakanlığı tarafından Bangladeş Arakan'da çıkan yangında Rohingya mültecilerinin yardım amacıyla gönderilecek sahra hastanesinin yenisi ve tıbbi yardım malzemeleri uçağa yükleniyor.
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