Son dakika gündem: Bangsamoro Geçiş Hükümeti eski militanları silahsızlandırmaya devam ediyor - Son Dakika

Son dakika gündem: Bangsamoro Geçiş Hükümeti eski militanları silahsızlandırmaya devam ediyor

06.12.2020 17:53
Son dakika gündem: Bangsamoro Geçiş Hükümeti eski militanları silahsızlandırmaya devam ediyor, System.String[]

Son dakika haberi... Moro Müslümanlarının bağımsızlık mücadelesi sonunda referandumla özerklik ilan edilen Bangsamoro'da Moro İslami Kurtuluş Cephesi'nin (MİKC) eski üyelerinin silahsızlandırılma çalışmaları sürüyor.

Moro Müslümanlarının bağımsızlık mücadelesi sonunda referandumla özerklik ilan edilen Bangsamoro'da Moro İslami Kurtuluş Cephesi'nin (MİKC) eski üyelerinin silahsızlandırılma çalışmaları sürüyor.

Filipinler'in Bangsamoro Özerk Bölgesi'nde Geçiş Hükümeti Başkanı Hacı Murat İbrahim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, MİKC'nin silahsızlandırılma sürecinin devam ettiğini ve silahsızlanan militanların bir kısmına mesleki eğitim verildiğini söyledi.

İbrahim, MİKC'nin silahsızlandırılma sürecinin ilk aşamasında silah bırakan 1000'den fazla üyeden en az 64'ünün mesleki eğitiminin bu hafta tamamlandığını belirtti.

Silahsızlanma ve mesleki eğitimin bölgedeki normalleşme sürecinin sonuna kadar devam edeceğini vurgulayan İbrahim, toplam 40 bin MİKC üyesinin silahsızlanmasını beklediklerini kaydetti.

Yasa değişikliğine ihtiyaç var

İbrahim, normalleşme sürecinin 2022'ye kadar tamamlanamayacağını dile getirerek, başında olduğu geçiş hükümetinin görev süresinin en az 2025'e kadar uzatılmasını istediğini belirtti.

2025'e kadar süre tanınırsa normalleşebileceklerini aktaran İbrahim, Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin kendilerine destek sözü verdiğini ancak Filipinler Kongresi ile sıkı ilişkiler kurabilmek için yasa değişikliğine ihtiyaç duyduklarını vurguladı.

İbrahim, Filipinler Parlamentosu ile yakın ilişkiler kurmak amacıyla gelecek hafta Manila'ya gidecekleri bilgisini paylaştı. İbrahim, bölgenin yaklaşık 1,5 milyar dolarlık 2021 bütçesinin yerel meclise sunulduğunu ve yıl sonuna kadar oylanmasını umduğunu dile getirdi.

Oylanan bütçe başkent Manila'daki Filipinler Bütçe ve Yönetim Bakanlığına sunulacak.

Geçen yıl ocak ve şubat aylarında yapılan referandumun ardından Mindanao'da kurulan Bangsamoro Özerk Bölgesi'nin Başbakanı Hacı Murat İbrahim, 26 Şubat 2019'da yönetimi bölge valisinden fiilen devralmıştı.

Filipinler Devlet Başkanı Duterte tarafından Bangsamoro Geçiş Otoritesi (BTA) başbakanlığına atanan İbrahim'in, 2022'ye kadar bölgeyi yönetmesi kararlaştırılmıştı. 80 üyesi bulunan geçiş hükümetinin 41 üyesi Moro İslami Kurtuluş Cephesinden, 39 üyesi merkezi hükümetten oluşuyor.

Bağımsızlık, Hacı Murat, Filipinler, Silah, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Bangsamoro Geçiş Hükümeti eski militanları silahsızlandırmaya devam ediyor - Son Dakika


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