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Son dakika gündem: Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 9 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Son dakika gündem: Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 9 terörist etkisiz hale getirildi

03.02.2022 09:57
Son dakika gündem: Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 9 terörist etkisiz hale getirildi

Gelen son dakika haberlerine göre Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açarak saldırı girişiminde bulunan 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açarak saldırı girişiminde bulunan 9 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açarak saldırı girişiminde bulunan 9 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

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Saldırı, Taciz, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 9 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika gündem: Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 9 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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