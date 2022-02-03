Son dakika gündem: Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 9 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açarak saldırı girişiminde bulunan 9 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açarak saldırı girişiminde bulunan 9 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA
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