Son dakika gündem: BARIŞMAK İÇİN BULUŞTUĞU ARKADAŞINA ATEŞ AÇTI; O ANLAR KAMERADA - Son Dakika
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Son dakika gündem: BARIŞMAK İÇİN BULUŞTUĞU ARKADAŞINA ATEŞ AÇTI; O ANLAR KAMERADA

12.10.2022 11:11

Son dakika haber... ADANA'da Umut Emre D., barışmak amacıyla buluştuğu, husumetli olduğu arkadaşı Hünkar Deniz G.'yi tabancayla peş peşe ateş ederek yaraladı.

ADANA'da Umut Emre D., barışmak amacıyla buluştuğu, husumetli olduğu arkadaşı Hünkar Deniz G.'yi tabancayla peş peşe ateş ederek yaraladı. Bu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 8 Ekim'de Çukurova ilçesi 100'üncü Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Umut Emre D., husumetli olduğu arkadaşı Hünkar Deniz G. ile barışmak için buluştu. Bir süre konuşan iki arkadaş, daha sonra tartışmaya başladı. Belinden tabancasını çıkaran Umut Emre D., arkadaşına peş peşe ateş açtı. Bu anlar ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Kaçmaya çalışan Hünkar Deniz G.'ye seken kurşunlardan biri geldi. Şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Hünkar Deniz G., çağrılan sağlık ekibince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ayağından yaralanan Hünkar Deniz G., tedavisinin ardından taburcu edildi. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)

YORUMLAR
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Adana'da barışmak için buluştuğu husumetli arkadaşına ateş açtı! Hiçbir şey olmamış gibi bisikletine binip uzaklaştığı anlar kameralarda... Adana'da barışmak için buluştuğu husumetli arkadaşına ateş açtı! Hiçbir şey olmamış gibi bisikletine binip uzaklaştığı anlar kameralarda... Son dakika haberi... CADDE ORTASINDA TEKME TOKAT KAVGA KAMERADA Son dakika haberi... CADDE ORTASINDA TEKME TOKAT KAVGA KAMERADA Son dakika haberi... Barışmak için buluştuğu arkadaşını silahla yaraladı Son dakika haberi... Barışmak için buluştuğu arkadaşını silahla yaraladı
Kaynak: DHA

Umut Emre, Çukurova, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: BARIŞMAK İÇİN BULUŞTUĞU ARKADAŞINA ATEŞ AÇTI; O ANLAR KAMERADA - Son Dakika

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