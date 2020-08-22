Son dakika gündem: Bartın'da Salgın Denetim Merkezi kuruldu - Son Dakika

Bartın'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) mücadele çalışmaları kapsamında, il ve ilçelerde salgın denetim merkezi kurulduğu bildirildi.

Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada, il ve ilçelerde salgın denetim merkezi kurulduğu belirtilerek, söz konusu kararın İçişleri Bakanlığının talimatıyla alındığı kaydedildi.

Salgın denetim merkezleri uygulaması kapsamında, bir ihbar ve şikayet hattı da oluşturulduğu aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Vatandaşlarımız, alınan önlemlerle ve belirlenen kurallara aykırı durumlarla karşılaştıklarında, tedbirlere uymakla yükümlü olan işletmelerin ve işyerlerinin kuralları ihlal etmeleri, ayrıca evde gözlem altında bulunan Kovid-19 vaka ve temaslılarının kurala uymayarak dışarı çıkmaları halinde 112, ALO 179 numaralarını arayarak veya Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden ihbar ve şikayette bulunabileceklerdir."