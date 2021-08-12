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Son dakika gündem: Bartın'daki sel felaketinde metrekareye 318 kilogram yağış düşmüş - Son Dakika

Son dakika gündem: Bartın'daki sel felaketinde metrekareye 318 kilogram yağış düşmüş

12.08.2021 01:03

Son dakika haberi... Bartın'daki sel felaketinde metrekareye 318 kilogram yağış düşmüş Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Olayın ilk anından itibaren devletimiz tüm kurumlarıyla birlikte sahada" "Bartın'daki hasarların tespiti yarın itibariyle tamamlanacaktır" Bartın'da meydana gelen sel felaketinde...

Bartın'daki sel felaketinde metrekareye 318 kilogram yağış düşmüş

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Olayın ilk anından itibaren devletimiz tüm kurumlarıyla birlikte sahada"

"Bartın'daki hasarların tespiti yarın itibariyle tamamlanacaktır"

BARTIN - Bartın'da meydana gelen sel felaketinde metrekareye 318 kilogram yağış düştüğünü açıklayan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, olayın ilk anından itibaren devletin tüm kurumlarıyla sahada olduğunu açıkladı. Bakan Kurum, sel felaketiyle kaybolan 85 yaşındaki Arife Ünal'ı bulmak için çalışmaların aralıksız sürdüğünü açıkladı. Bölgedeki hasar tespit çalışmaların sürdüğünü aktaran Kurum, yarın itibariyle hasar tespit çalışmalarının tamamlanacağını açıkladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bartın'ın doğusunda meydana gelen sel felaketinin yaşandığı Zafer Köyü'nü ziyaret etti. Burada vatandaşlara 'geçmiş olsun' temennisini ileten Bakan Murat Kurum, devletim tüm kademelerinin olayın ilk anından itibaren sahada olduğunu aktardı. Mağdur vatandaşlarla yakından ilgilenen Bakan Murat Kurum, köydeki ziyaretin ardından Kumluca beldesindeki Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda oluşturulan kriz merkezinde toplantı gerçekleştirdi.

"Bölgeye 318 kilogram yağış düştü"

Bakan Murat Kurum; Bartın, Sinop ve Kastamonu'da meydana gelen sel nedeniyle vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Bakan Kurum, Valilik bünyesinde kurulan koordinasyon ile bir taraftan hasar tespit çalışmaları bir taraftan da acil ihtiyaçları karşılamak için çalışmaların aralıksız sürdüğünü aktardı. Bölgeye 318 kilogram yağış düştüğünü açıklayan Kurum, şöyle dedi:

"Öncelikle sözlerimin hemen başında Bartın, Sinop ve Kastamonu'da meydana gelen sel nedeniyle bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. 3 Bakanımız ayrı yerlerde Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla illerimize dağıldık. ve illerde hızlı bir şekilde koordinasyonumuzu Valiliğimiz bünyesinde kurmak suretiyle bir taraftan selle ilgili hasarlarımızı ziyanlarımızı tespit ediyor diğer taraftan da vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarını karşılamak üzere harekete geçiyoruz. Bizde bu kapsamda Bartın'ımızdayız ve bu çerçevede devletin tüm kurumları selin olduğu andan itibaren dün gece 02: 12 sıralarında metrekareye 318 kilogram yağış düştü. Tabi Bartın'da Ulus ilçemiz ve mahalleleri bu selden etkilendi. Olay olur olmaz hemen Valilik bünyesinde koordinasyonu kurduk ve hızlı bir şekilde AFAD'ımız, Kızılay'ımız, UMKE'miz, Jandarmamız, Belediyemiz hızlı bir şekilde vatandaşlarımızın yarasını sarmak için harekete geçtik. Bir vatandaşımız sel sularına kapılarak kayboldu. 80 yaşında Arife teyzemiz. Jandarmamız AFAD'ımız hem Su Altı Arama Kurtarma ekibimiz hem de JAK ekibimiz arama kurtarma faaliyetlerini yürütüyorlar. Hem dere güzergahında hem de baraj gölünden arama çalışmaları yürütülüyor. İnşallah en kısa zamanda Arife teyzemize ulaşmak için çalışmalarımızı yürütüyoruz."

"İnşallah en kısa zamanda Arife teyzemize ulaşacağız"

Sel sularına kapılan 85 yaşındaki Arife Ünsal'ı bulma çalışmaları bir taraftan sürerken bir taraftan da vatandaşların yaralarını saracak adımları atacaklarını ifade eden Bakan Kurum sözlerini şöyle tamamladı:

"Hasar tespitleri yapılmaya başlandı. Bu kapsamda 3 binamız metruk halde yıkık, üç binamız da ağır hasarlı olarak tespit edildi. Hasar tespitleri yine vatandaşlarımızın telef olan hayvanlarına ilişkin tespitleri, araç-gereç ziyanları, tarım alanlarındaki hasarların hepsi yarın itibariyle Bartın ilimizde tamamlanacaktır. Bu çerçevede ertesi gün de vatandaşlarımızın ödemeleri valiliğimiz koordinesinde tamamlanacaktır. Evleri ağır hasar gören vatandaşlarımız evleri ister yerinde isterse başka bir alanda TOKİ Başkanlığımızca yapım çalışmaları yürütülecektir. Şu an itibariyle Ulus ilçemize su verilmekte. Kumluca beldemizde arızalar vardı sel sebebiyle. Oraya da su verildi. Abdipaşa Mahallemizde beş mahallenin suyu problem yaşadı. Hasar gördü se sebebiyle, iki mahallemize su verildi. Üç mahallede arızalar en kısa zamanda giderilecektir. Şu anda köprü ve yollarımızda hasarlar mevcut. Hem özel idare hem de karayolları ekiplerimiz hasar tespitlerini yaptılar. Çalışmalar başladı. Bartın-Karabük yolu şu an itibariyle başka güzergahlardan veriliyor. Menfez ve köprülerde meydana gelen hasar sebebiyle yarın sabah en geç Bartın-Karabük yolundaki hasarlar giderilecek ulaşıma açılacaktır. Köylerimizi birbirine bağlayan menfez ve köprülerdeki hasarlar da hızlı bir şekilde özel idare ve karayolları ekiplerince giderilecektir. Bu çerçevede çalışmalarımızı hızlı bir şekilde yürütüyoruz. İnşallah en kısa zamanda kayıp Arife teyzemize ulaşacak hem de vatandaşlarımızın yaralarını saracak adımları atacağız. Tekrar Bartın, Kastamonu ve Sinop'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Burada vatandaşlarımız müsterih olsun. Devletimiz tüm kurumlarıyla birlikte sahada. İlk andan itibaren vatandaşlarımızın eksiklerini gidermek için çalışmalarını an be an yürütmektedir. Bir ahenk ve seferberlik ruhu içerisinde yürütüyoruz. Son ana kadar bu anlayışla yürütmeye devam edeceğiz.

Son dakika gündem: Bartın'daki sel felaketinde metrekareye 318 kilogram yağış düşmüş
Son dakika gündem: Bartın'daki sel felaketinde metrekareye 318 kilogram yağış düşmüş
Son dakika gündem: Bartın'daki sel felaketinde metrekareye 318 kilogram yağış düşmüş
Son dakika gündem: Bartın'daki sel felaketinde metrekareye 318 kilogram yağış düşmüş

Murat Kurum, Bartın, Arife, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Bartın'daki sel felaketinde metrekareye 318 kilogram yağış düşmüş - Son Dakika


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