Son dakika gündem: Bartın Üniversitesi "Güvenli Kampüs Belgesi"nin yaygınlaştırılmasına destek oluyor - Son Dakika

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından "Küresel Salgın Bağlamında Güvenli Kampüs Belgesi" alan Bartın Üniversitesi, bu doğrultuda diğer kurum ve kuruluşlara tecrübelerini aktarıyor.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tehdidi ilk ortaya çıktığı andan itibaren gerekli önlemleri alan ve "Küresel Salgın Bağlamında Güvenli Kampüs Belgesi" alan ilk devlet üniversitesi olan Bartın Üniversitesi, tecrübelerini diğer kurum ve kuruluşlarla paylaşıyor.

Gelen taleplere ilgiyle yaklaşan Bartın Üniversitesinde son olarak İzmir Bakırçay Üniversitesi ile çevrim içi gerçekleştirilen toplantıda süreçle ilgili bilgiler aktarıldı.

TSE Kovid-19 Güvenli Kampüs Belgesi Komisyonu Başkanı, Bartın Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Said Ceyhan, amfilerde, laboratuvarlarda, sosyal alanlarda yani tüm fiziki mekanlarda salgın sürecinde risklerin minimuma indirildiğini söyledi.

Ceyhan, salgının dinamik bir süreç olduğu göz önünde bulundurulduğunda tüm senaryolara karşı hazırlıklı olunması gerektiğini de aktararak, şöyle konuştu:

"YÖK ve TSE arasında Kovid-19 salgını ve bulaşıcı hastalıklarla mücadele kapsamında imzalanan protokollün ardından tedbirleri içeren genel standartların belirlenmesine dair kılavuz yayınlandı. Korunma tedbirleri, kişisel koruyucu ekipmanlar, öğrenci gruplarının mekanların fiziksel özellikleri gözetilerek oluşturulması, sosyal alanların kullanımına yönelik genel ilkeler anlatıldı. Salgının bölgesel ve yerel seyrine göre farklı programlar için yapılacak uygulamalar konusunda önerilere yer verildi. Pozitif vaka, temaslı, yakın temaslı gibi durumlarda yapılması gerekenler aktarıldı. Akademik ve idari insan kaynağımızla birlikte adeta bir seferberlik halinde büyük gayret sarf ettik."

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise pandeminin ilk ortaya çıktığı andan itibaren akademik ve idari insan kaynağıyla virüs tehlikesinden korunma konusunda kurdukları ekiple ciddi önlemler aldıklarını ifade etti.

Uzun, "Bir yandan bilimsel faaliyetler ve eğitim-öğretim süreçlerinin etkin ve dinamik olarak yürütülmesi için çalışırken diğer yandan hijyen konusunda sistematik ve sürdürülebilir bir süreç yürüttük. Bu doğrultuda 'Sağlıklı ve Güvenli Kampüs Belgesi' almaya hak kazandık. 'Ortak sağlığımız ve ortak geleceğimiz' anlayışıyla gösterdiğimiz gayretler sonucunda bu belgeyi alan ilk devlet üniversitesi olduk. Şimdi ise diğer kamu kurum ve kuruluşlar ile akranlarımıza bu konuda katkılar sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz." diye konuştu.