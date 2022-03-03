Son dakika gündem: Bartın Üniversitesinde akredite olan program sayısı 6'ya yükseldi - Son Dakika
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Son dakika gündem: Bartın Üniversitesinde akredite olan program sayısı 6'ya yükseldi

03.03.2022 10:03
Son dakika gündem: Bartın Üniversitesinde akredite olan program sayısı 6'ya yükseldi

Edinilen son dakika haberine göre Bartın Üniversitesinde Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Programı ile akredite olan program sayısı 6'ya yükseldiÜniversiteden yapılan açıklamaya göre, 2019-2023 Stratejik Planı ile "Sürdürülebilir İyileşme ve Kalite" ekseninde sürdürdüğü çalışmalar sonucunda...

Bartın Üniversitesinde Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Programı ile akredite olan program sayısı 6'ya yükseldi

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 2019-2023 Stratejik Planı ile "Sürdürülebilir İyileşme ve Kalite" ekseninde sürdürdüğü çalışmalar sonucunda Peyzaj Mimarlığı Eğitim ve Bilim Derneği (PEMDER) tarafından yapılan değerlendirmelerin ardından Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Programı akredite edildi.

Böylece PEMDER tarafından 14 ay süren akreditasyon değerlendirme sürecinin ardından Bartın Üniversitesinin akredite olan program sayısı 6'ya yükseldi. Bartın Üniversitesinde 5 programda ise akreditasyon süreci devam ediyor.

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, kalite güvencesi kültürünün içselleştirilmesi ve yaygınlaştırılması doğrultusunda gayret gösterdiklerini ve elde edilen başarılara yoğun bir gayretin sonucunda ulaşıldığını kaydetti.

Eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin kalite süreçlerini yakından takip ettiklerini belirten Uzun, "Bu noktada kalite yolculuğumuza hız kesmeden devam ediyor, 2019-2023 Stratejik Planımızla belirlediğimiz hedeflerimize kararlı bir şekilde yürüyoruz. Uzun soluklu çalışmalar neticesinde akredite olan program sayımızı 6'ya çıkardık, 5 programımızda ise süreç devam ediyor. Hedefimiz; öğrencilerimizi yetkin bireyler olarak mezun olmalarını sağlamak, Ar-Ge kabiliyetlerini geliştirmek ve topluma katkı konusunda çalışmalara hız kazandırmak. Planlama, uygulama, kontrol etme ve önlem alma döngüsü içerisinde yürüttüğümüz bu çalışmaların meyvelerini alıyor olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

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Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Bartın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Bartın Üniversitesinde akredite olan program sayısı 6'ya yükseldi - Son Dakika


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