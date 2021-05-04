BAŞAKŞEHİR'DE BİSİKLET ÇALAN ŞÜPHELİ KAMERADA - Son Dakika

BAŞAKŞEHİR'de apartmanlardan bisiklet çalan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hırsızlık anları kameraya yansıdı.

Olay, 22 Nisan Perşembe 21.30 sıralarında Kayaşehir'de bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kapısını açık gördükleri apartmana giren 2 şüpheli, dairelerin önündeki bisikletleri çaldı. Sabah uyandıklarında bisikletlerinin çalındığını gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerden birinin P.D. olduğunu tespit etti.

SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Kayaşehir Polis Merkezi Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı polis ekipleri, kimlik tespitinin ardından şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan fiziki takip sonucunda P.D., yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. P.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi. Olaya karışan diğer şüphelinin yakalanması için çalışma sürerken, hırsızlık anları kameraya yansıdı.