Kayseri, sağlıkçılar için "Size minnettarız" bilboardlarıyla donatıldı - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında büyük bir fedakarlıkla görev yapan sağlık çalışanlarına vefa örneği göstererek, şehrin dört bir yanını "Size minnettarız" yazılı teşekkür billboardlarıyla donattı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, koronavirüs salgınında mücadelenin ve fedakarlığın timsali olarak görülen sağlık çalışanları ile süreci her anlamda çok iyi yöneten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca için kentin dört bir yanındaki bilboardlara "Size minnettarız" yazıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, salgında en önde mücadele veren sağlık çalışanlarına ve bu süreci yönetmek için fedakarca çalışan Sağlık Bakanı Koca'ya toplum olarak çok şey borçlu olduklarını ifade etti.

Bilboardların asılmasının amacına değinen Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Sürecin başından bu yana sağlık çalışanlarımızın gayretli özverisiyle halkın bilinçli tutum sergilemesi için sürekli bilgilendirmelerde, uyarılarda bulunan Sağlık Bakanımızın çabası her türlü takdirin üzerinde. Hem şahsım hem de şehrim adına kendilerine teşekkür ediyorum. İlk günden beri samimiyeti ve dirayetli duruşuyla Sağlık Bakanımız ile sağlık ordusunun süreci çok iyi yönettiklerini görüyoruz. O yüzden hem sağlık çalışanlarımıza hem de Sağlık Bakanımıza minnettarız. Sağlık çalışanlarımıza ne kadar destek versek azdır. Ülke olarak birlik ve beraberliğin en çok sağlanması gereken bu dönemde sağlıkçılarımıza çok şey borçluyuz. Rabbim sağlık çalışanlarımızın ve sürecin iyi yönetilmesi için mücadele veren Sağlık Bakanımızın yar ve yardımcısı olsun. Büyükşehir Belediyesi olarak sağlık çalışanlarımızın her zaman yanında olduk, bundan sonra da bu böyle devam edecek."

Vatandaşlar da Büyükkılıç'ın gösterdiği vefa örneğinin kendilerini çok mutlu ettiğini belirtti.