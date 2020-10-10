Son dakika haberi | Başkan Savaş: "Hatay'da çıkan yangınların hiç biri masum değil" - Son Dakika

Son dakika haberi | Başkan Savaş: "Hatay'da çıkan yangınların hiç biri masum değil"

10.10.2020 16:29

Gelen son dakika haberine göre Başkan Savaş: "Hatay'da çıkan yangınların hiç biri masum değil" Hatay büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş Hatay'da dün çıkan orman yangınlarının hiç birinin masum bir yangın olmadığını ifade etti.

Başkan Savaş: " Hatay'da çıkan yangınların hiç biri masum değil"

HATAY - Hatay büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş Hatay'da dün çıkan orman yangınlarının hiç birinin masum bir yangın olmadığını ifade etti.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş, bugün öğlen saatlerinde orman yangının sıçradığı Petek sitesine gelerek vatandaşlarla bir araya geldi.

Savaş burada yaptığı açıklamada, Dün Hatay'da Çıkan orman yangınlarının birinin söndürülmesi ile başka noktalarda başlamasının sabotaj ihtimalini güçlendirdiğini belirterek, "çıkan yangınlar masum yangınlar değil hadi biri çıktı Rüzgarla etkilendi ve siz onun peşine gidiyorsunuz ama bu kadar multufokal odaklı bir yangın ve çeşitli zamanlarda, fiziki yakınlığı olmayan bir yangının sabotaj olmadan çıkması mümkün değil "dedi.

Bölgede rüzgarın olduğunu ancak hava sıcaklığı 26-27 derece olduğunu, oysa Hatay'ın bu yıl 43 dereceyi de gördüğünü belirten Başkan Savaş, ve "Bu derecede bir yangın tehlikesi geçirmedik. Dünden buyana tüm ekipler canla başla çalışarak yangının önemli bir kısmının üstesinden geldik. Dün akşam 1 köyü boşalmak zorunda kaldık. Bugün de birkaç köyü boşalmak zorunda kaldık. Bu yangında hem can hem mal kaybını hem de yangınla mücadele ediyoruz "ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi | Başkan Savaş: Hatay'da çıkan yangınların hiç biri masum değil
Son dakika haberi | Başkan Savaş: Hatay'da çıkan yangınların hiç biri masum değil
Son dakika haberi | Başkan Savaş: Hatay'da çıkan yangınların hiç biri masum değil
Son dakika haberi | Başkan Savaş: Hatay'da çıkan yangınların hiç biri masum değil

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Başkan Savaş: 'Hatay'da çıkan yangınların hiç biri masum değil' - Son Dakika

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