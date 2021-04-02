Son dakika gündem: Başkan Yalçın, otizmli çocuklarla buluştu - Son Dakika

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde otizmli çocuklarla buluştu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Talasgücü Belediyespor tesislerinde gerçekleşen organizasyonla otizmli çocuklara farklı bir gün yaşatıldı.

Burada aileler ve çocuklarla bir araya gelen Başkan Yalçın, otizmli gençler için düzenlenen basketbol ve karate etkinliğine katıldı.

Özel olarak kurulan basketbol alanında otizmli çocuklarla basketbol oynayan Yalçın, ailelerle de sohbet etti.

Talasgücü Belediyespor'un milli hocaları Fatih Solak ve Fatih Altınok'un da eşlik ettiği etkinlik sonunda konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Yalçın, otizmli gençlerin çok özel olduklarını belirtti.

Düzenlenen etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getiren aileler de Başkan Yalçın'a teşekkür etti.