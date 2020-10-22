Son dakika gündem: Başkentte düzenlenen kaçakçılık operasyonunda Mısır yılanları ele geçirildi - Son Dakika

Ankara'da polis, Yenimahalle'de bir eve düzenlenen operasyonda 5 Mısır yılanı buldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yenimahalle'deki bir eve yaptıkları operasyonda, doğal yaşamı Kuzey Afrika olduğu ifade edilen 5 Mısır yılanını ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve ilgili diğer kanunlar uyarınca işlem başlatıldı.