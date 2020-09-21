Son dakika gündem: Başkentte silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Ankara'nın Keçiören ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Bir berber dükkanında tıraş olan Fırat Ö. ve Ahmet Ö'nün yanlarına giden Emrah Keskin, 2 kardeşle tartışmaya başladı.

Kavgaya dönüşen olayda Keskin, silahla Fırat Ö. ve Ahmet Ö'ye ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı. Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılardan Ahmet Ö, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Tedavisi süren kardeşinin ise polis tarafından "silahlı yaralama" suçundan arandığı öğrenildi.

Keçiören Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cinayet şüphelisi Emrah Keskin'in yakalanması için çalışma başlattı.