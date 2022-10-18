Son dakika gündem: Başkentte taksicinin hayatını kaybettiği, HDP milletvekillerinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasında - Son Dakika
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Son dakika gündem: Başkentte taksicinin hayatını kaybettiği, HDP milletvekillerinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasında

18.10.2022 17:06

Son dakika haberler... Başkentte, Halkların Demokratik Partisi (HDP) milletvekillerini taşıyan minibüs ile çarpışan taksinin şoförünün hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Başkentte, Halkların Demokratik Partisi (HDP) milletvekillerini taşıyan minibüs ile çarpışan taksinin şoförünün hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca kazaya ilişkin yürütülen soruşturma dosyasının delileri arasına giren kayıtlara göre kaza 14 Ekim saat 06.49'da yaşandı.

Görüntülerde, çarpmanın etkisiyle taksinin metrelerce sürüklendiği görülüyor.

Taksi sürücüsü hayatını kaybetti

Soner Özenç (49) yönetimindeki 06 T 5150 plakalı taksi ile Ufuk E.idaresindeki 34 FG 2324 plakalı minibüs, 14 Ekim sabah saatlerinde Çankaya ilçesi İsmet İnönü Bulvarı Milli Kütüphane kavşağında çarpıştı.

Sürücü Özenç'in hayatını kaybettiği kazada, taksideki yolcu S.G. ile minibüsteki HDP Milletvekilleri Ömer Öcalan, Dersim Dağ, Nusrettin Maçin ve minibüs şoförü yaralandı.

Soruşturma kapsamında minibüs şoförü Ufuk E, gözaltına alındı.

"Taksirle ölüme" ve "yaralanmaya neden olmak" suçlarından tutuklama talebiyle sulh ceza hakemliğine sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YORUMLAR
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HDP'li vekilleri taşıyan minibüs ve taksinin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetmişti! O anların görüntüleri ortaya çıktı HDP'li vekilleri taşıyan minibüs ve taksinin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetmişti! O anların görüntüleri ortaya çıktı Garo Paylan Uyardı: 2000 TL'nin Altında Borcu Olan Yurttaşların Borcunun Silinmesinde İnisiyatif Şirketlerde Garo Paylan Uyardı: 2000 TL'nin Altında Borcu Olan Yurttaşların Borcunun Silinmesinde İnisiyatif Şirketlerde
Kaynak: AA

Halkların Demokratik Partisi, Cumhuriyet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Başkentte taksicinin hayatını kaybettiği, HDP milletvekillerinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasında - Son Dakika

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