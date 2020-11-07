Son dakika gündem: Başkentte trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Son dakika gündem: Başkentte trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

07.11.2020 22:55
Son dakika gündem: Başkentte trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre Başkentte meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Başkentte meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Samsun yolu Ankara yönü Ortaköy mevkisinde, Mustafa K. idaresindeki 06 GHK 28 plakalı araç kontrolden çıkarak beton bariyerlere çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Mustafa K'nın hayatını kaybettiği araçta bulunan Hamide K. ve İbrahim A. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan ve kış için hazırlanan salça, turşu ve tarhana gibi yiyeceklerin yola saçıldığı görüldü.

Jandarma ve polis ekipleri, trafiğin düzenli akışı için yolda güvenlik önlemi aldı.

Jandarma, Ankara, Samsun, Ölü, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Başkentte trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika


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