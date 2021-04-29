Son dakika gündem: Başkentte uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Ankara'nın Altındağ ilçesinde düzenlenen iki uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı.

Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bir ihbarı değerlendirerek Babür Caddesi'ndeki adrese operasyon düzenledi.

Yapılan aramada satışa hazır bir kilogram esrar ele geçirildi, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen H.K. yakalandı.

Diğer operasyonda da ekipler, şüphelilerin bulunduğu 06 MPN 11 plakalı aracı takibe aldı.

Durdurulan araçta yapılan aramada bir kilogram Hint keneviri ele geçirildi, H.G. ve Ü.Ö. gözaltına alındı.