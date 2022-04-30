Son dakika gündem: Batı Şeria'da 1 Filistinli, İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu öldü - Son Dakika
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Son dakika gündem: Batı Şeria'da 1 Filistinli, İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu öldü

30.04.2022 13:39

Son dakika gelişmesine göre İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kalkilya kentinde İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu 1 Filistinlinin öldüğü belirtildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kalkilya kentinde İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu 1 Filistinlinin öldüğü belirtildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail güçleri, gece saatlerinde Kalkilya'nın doğusundaki Azzun beldesine baskın düzenledi.

Baskın sırasında İsrail güçleri ile beldedeki Filistinliler arasında arbede yaşandı. İsrail güçleri, Filistinlilere gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz bombasıyla müdahale etti.

Filistin Sağlık Bakanlığı ise yaptığı yazılı açıklamada, Filistinli Yahya Udvan'ın (27) açılan ateş sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu.

Son dakika gündem: Batı Şeria'da 1 Filistinli, İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu öldü
Son dakika gündem: Batı Şeria'da 1 Filistinli, İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu öldü
Son dakika gündem: Batı Şeria'da 1 Filistinli, İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu öldü

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Batı Şeria, İsrail, İşgal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Batı Şeria'da 1 Filistinli, İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika gündem: Batı Şeria'da 1 Filistinli, İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu öldü - Son Dakika
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