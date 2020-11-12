Son dakika gündem: Batman'da Kovid-19 tedbirleri artırıldı - Son Dakika

Batman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca yeni tedbir kararları alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, maskenin doğru ve sürekli şekilde kullanımının temin edilmesi amacıyla vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklar ile ihtiyaç duyulan meydanlar ve toplu taşıma araç durakları gibi alanlarda sigara içme yasağının getirildiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca koronavirüs salgınının kentteki seyri anlık olarak takip edilerek, hasta ve temaslı kişi, ağır hasta, entübe, vefat sayıları ile 65 yaş ve üzeri hastaların bu kategorilerdeki oranında yaşanan artış trendlerine göre 65 yaş ve üzeri vatandaşların gün içerisinde saat 10.00-16.00 arasında sokağa çıkabilmelerine, bu saatler dışında sokağa çıkmamalarına dair kısıtlamaya gidilmesine karar verildiği kaydedildi.