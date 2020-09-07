Son dakika gündem: Batman'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Batman'da ormanlık alanda yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, Hasankeyf ilçesine bağlı Çardaklı ile Gercüş'ün Çukuryurt köyleri arasındaki bölgede henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Yangını fark eden köylülerin durumu haber vermesi üzerine, olay yerine Batman, Hasankeyf ve Gercüş Belediyeleri itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alındı.