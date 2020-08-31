Son dakika gündem: Batman Valiliği'nden çay ocağı ve kahvehanelere yeni düzenleme - Son Dakika

Batman Valiliği'nden yeni tip koronavirüs (Kovit-19)'la mücadele kapsamında yeni tedbirler açıklandı.

Valilikten yapılan açıklamada çay ocağı ve kahvehanelerde koronavirüs tedbirlerine yeterince uyulmadığı belirtildi. Salgınla etkin mücadele edilebilmesi amacıyla çay ocağı ve kahvehanelerde masa ve aralarının 1.5 metre olması gerektiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Koronavirüs ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların amacına ulaşılması ve tedbirlerin tam olarak uygulanması için çay ocaklarında kullanılan masa ve sehpaların en az 1metreye 1 metre ebatında ve masaların arasında en az 1.5 metre mesafe olacak şekilde düzenleme yapılması gerekmekte olup yapılacak denetimlerde kahvehane ve çay ocağı işletmelerinin herhangi bir cezai müeyyide ile karşılaşmamaları için gereken tedbirleri almaları önem arz etmektedir."