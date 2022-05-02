Son dakika gündem: Bayram ziyareti dönüşü bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika gündem: Bayram ziyareti dönüşü bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti

02.05.2022 20:43
Son dakika gündem: Bayram ziyareti dönüşü bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti

Son dakika habere göre ADANA'nın Kozan ilçesinde yakınlarıyla bayramlaşan Mehmet Aydın (54), bisikletiyle eve dönerken, bıçaklı saldırıya uğradı.

ADANA'nın Kozan ilçesinde yakınlarıyla bayramlaşan Mehmet Aydın (54), bisikletiyle eve dönerken, bıçaklı saldırıya uğradı. Aydın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken şüpheli S.K. ise yakalandı.

Olay, saat 18.00 sıralarında ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Ramazan Bayramı dolayısıyla yakınlarını ziyaret eden Mehmet Aydın, bisikletiyle eve gitmek üzere yola çıktı. Aydın, yolda henüz bilinmeyen sebeple S.K. ile tartıştı. Çıkan kavgada göğsüne aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Aydın, kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aydın, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılmadı.Olay sonrası kaçan cinayet şüphelisi S.K. ise kısa sürede polis tarafından yakalandı. S.K.'nın gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.


Son dakika gündem: Bayram ziyareti dönüşü bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti
Son dakika gündem: Bayram ziyareti dönüşü bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti
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Cumhuriyet Mahallesi, Mehmet Aydın, Kozan, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Bayram ziyareti dönüşü bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti - Son Dakika


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