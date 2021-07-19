Son dakika gündem: Bayramda, çocuklara özel program hazırlandı - Son Dakika

Çocuklara özlenen bayram geleneğini sunmaya hazırlandığını belirten Çocuklar Ülkesi KidZania, sokak oyunları ve farklı aktivitelerin yer aldığı bir program hazırladığını açıkladı. KidZania, Kurban Bayramı boyunca Ekspres ve ileri tarihli biletlerde özel indirimleri ile misafirlerini beklediğini ve hazırladıkları programda, çocukların aileleriyle eğlenceli bir gün geçirebileceklerini kaydetti.

KidZania'da çocukların yetişkinlerin dünyasına adım atarak farklı iş alanlarını tanıma, meslekleri deneyimleme ve sorumluluk alma fırsatı yakaladığı belirtildi. Çocukların 67 aktivite alanında 120'den fazla mesleği deneyimlediği; eğlenirken öğrendiği, aynı zamanda motor, fiziksel ve sosyal becerilerini geliştirdiği ifade edilen KidZania'da Kurban Bayramı boyunca da etkinliklerin devam edeceği açıklandı.

ÇOCUKLARA DEĞERLİ KAZANIMLAR SAĞLAYACAK

Yapılan açıklamaya göre Kurban Bayramı boyunca düzenlenecek olan sokak oyunları ve aktivitelerle çocukların değerli kazanımlar edinmesi sağlanacak. Aynı zamanda çocuklar eğlenceli zaman geçirebilecek.