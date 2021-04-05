Son dakika gündem: Bazı emekli amirallerin açıklamasına ilişkin soruşturmada 10 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının bazı emekli amirallerin açıklamasına ilişkin soruşturması kapsamında 10 şüpheli gözaltına alınırken, 4 şüpheliye 3 gün içinde Emniyet'e müracaat etmeleri için tebligat yapıldı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, bazı internet siteleri ve sosyal medyada "103 amiralden Montrö bildirisi" başlığı altında yayımlanan bildiri hakkında Türk Ceza Kanununun 316/1 maddesinde yazılı "Devletin güvenliğine ve anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma" suçundan resen soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca, Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne yazılan talimata istinaden, bildiriyi hazırlayan ve yayımlanma sürecinde aktif olarak faaliyet göstererek imza listesinde yer alan, diğer kişiler tarafından imzalanmasını sağlayan kişilerin açık kimlik ve adres bilgilerinin tespit edilerek bildirilmesi üzerine 10 şüphelinin, üzerlerine atılı suçun niteliği ile delillerin yok edilmesinin önüne geçmek ve varsa başka şüphelilerin de ivedilikle tespit edilmesini sağlamak amacıyla gecikmesinde sakınca bulunması nedeniyle eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına, 4 şüphelinin ise belirlenen adreslerindeki arama ve el koyma işlemlerinin icrasından sonra yaş durumları göz önüne alınarak gözaltına alınmaksızın 3 gün içerisinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne müracaat etmelerinin kendilerine tebliğine karar verilmiştir."

Gözaltına alınmasına karar verilen şüphelilerin tamamının yakalandığı, tüm şüphelilere ilişkin arama ve el koyma işlemlerinin usulünce yerine getirildiği belirtilen açıklamada, soruşturmaya, deliller ışığında çok yönlü devam edildiği vurgulandı.

Gözaltına alınan ve Emniyet'e çağırılan isimler

Öte yandan soruşturma kapsamında Ergun Mengi, Atilla Kezek, Alaettin Sevim, Ramazan Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Türker Ertürk, Turgay Erdağ ve Ali Sadi Ünsal'ın gözaltına alındığı, 3 gün içerisinde Emniyet'e gelmeleri için Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu, Mustafa Özbey ve Atilla Kıyat'a tebligat yapıldığı öğrenildi.