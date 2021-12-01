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Son dakika gündem: Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, Rusya'dan nükleer silah isteyebileceğini bildirdi - Son Dakika

Son dakika gündem: Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, Rusya'dan nükleer silah isteyebileceğini bildirdi

01.12.2021 22:07
Son dakika gündem: Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, Rusya'dan nükleer silah isteyebileceğini bildirdi

Son dakika haber... Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, NATO"nun Almanya'daki nükleer silahları Polonya'ya yerleştirmesi durumunda, Rusya'dan buna karşı etkili olacak nükleer silahları Belarus'a geri isteyeceklerini söyledi.

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, NATO"nun Almanya'daki nükleer silahları Polonya'ya yerleştirmesi durumunda, Rusya'dan buna karşı etkili olacak nükleer silahları Belarus'a geri isteyeceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Lukaşenko, Rossiya Segodnya haber ajansına verdiği röportajda, Batı için neden "düşman" olduğunu anlattı.

Lukaşenko, "Çünkü Belarus'ta bir tanesi hariç Topol stratejik amaçlı füze fırlatma sistemleri tamamen yerinde ve hala kullanıma hazır. Batı'nın nükleer silahlara nasıl tepki verdiğini biliyorsunuz." ifadesini kullandı.

Rusya'nın ilk devlet başkanı Boris Yeltsin'in ABD baskı yaptığı için kendisinden bu alanları yok etmesini istediğini dile getiren Lukaşenko, "Ben, 'hayır' dedim ama baskı aşırı olduğu için bir tane alanı yok ettik. Bu ormanın içerisindeydi." dedi.

Özel silah yerleri dahil bu alanların küçük değil, devasa olduğuna dikkati çeken Lukaşenko, "Bütün bunları korudum. Amerikalılar ve Batı bana sürekli 'neden' diye sordu. Bu sorulara hala cevap vermedim." şeklinde konuştu.

Lukaşenko, 1994'te imzalanan ve belirli güvenlik garantileri karşılığında ülkesinin nükleer silahlara sahip olma hakkından gönüllü olarak feragat etmesini sağlayan Budapeşte Memorandumunu hatırlatarak, "Benim eserim olmasa da ben bunu imzaladım. Benden önceki yönetim olmasaydı asla buna yanaşmazdım. Benim ilk cumhurbaşkanı olarak ilk yılımdı." diye konuştu.

Bu uluslararası anlaşma, eski yönetim tarafından paraflanmış olduğu için imzalamak zorunda kaldığını belirten Lukaşenko, bundan birkaç yıl sonra bile nükleer silahları Belarus'tan çekmediğini hatırlattı. Lukaşenko, ABD'nin değil, Yeltsin'in baskısıyla bu silahları ülkeden çektiğini kaydetti.

"Putin ile en etkili nükleer silah konusunda anlaşacağız"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Almanya'nın nükleer silahtan vazgeçmesi durumunda bu silahları Doğu Avrupa'ya yerleştirebilecekleri açıklamasına da tepki gösteren Lukaşenko, "Bu silahları Polonya'ya getirecekler. O zaman Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e nükleer silahları Belarus'a geri vermesini önereceğim." ifadesini kullandı.

Hangi nükleer silahları Belarus'a vermesi hususunda ise Putin ile müzakere edeceklerini ifade eden Lukaşenko, Polonya'ya yerleştirilebilecek silahlara karşı en etkili olacak nükleer silahlar üzerinde anlaşacaklarını kaydetti.

Lukaşenko, "Boşuna söylemedim, Belarus topraklarında biz buna hazırız. Basiretli bir mal sahibi olarak hiçbir şeyi yok etmedim. (Nükleer silahlar için Sovyetler Birliği döneminden kalma) bütün hangarlar yerinde duruyor." şeklinde konuştu.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, Rusya'dan nükleer silah isteyebileceğini bildirdi - Son Dakika


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