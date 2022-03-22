Son dakika gündem: BELEDİYE BAŞKANINA SİLAHLI SALDIRI GİRİŞİMİ KAMERADA - Son Dakika
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Son dakika gündem: BELEDİYE BAŞKANINA SİLAHLI SALDIRI GİRİŞİMİ KAMERADA

22.03.2022 15:11

Son dakika haberler: KASTAMONU'nun Daday ilçesinde makam odasında Emre D.'nin (33) silahlı saldırı girişiminden yara almadan kurtulan Belediye Başkanı Hasan Fehmi Taş, Bu arkadaşımızı 6 ay İş-Kur üzerinden çalıştırmıştım. Süresi bittikten sonra çıkmıştı.

KASTAMONU'nun Daday ilçesinde makam odasında Emre D.'nin (33) silahlı saldırı girişiminden yara almadan kurtulan Belediye Başkanı Hasan Fehmi Taş, Bu arkadaşımızı 6 ay İş-Kur üzerinden çalıştırmıştım. Süresi bittikten sonra çıkmıştı. Daha sonra kendisine cebimden harçlık da veriyordum. Ben ve personelim hayati tehlike atlattık dedi. Öte yandan Emre D.'nin makam odasına elinde silahla girmek üzereyken etkisiz hale getirildiği anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Türkiye İş Kurumu üzerinden Daday Belediyesi'nde 6 ay işçi olarak çalışan ve 2 ay önce süresi dolunca işten çıkarılan Emre D., dün akşam saatlerinde elinde silahla belediyeye gitti. Koridorda 3 el ateş eden Emre D., ardından Belediye Başkanı Hasan Fehmi Taş'ın makam odasına yöneldi. Makam odasının kapısını açan Emre D., bu sırada görevliler tarafından içeriye girmesi engellenince 3 el daha ateş etti. Emre D., arkasından koşarak gelen babası Kamil D. ve görevliler tarafından yere yatırılıp elindeki silah alınarak etkisiz hale getirildi. Olayda şans eseri yaralanan olmazken Emre D., polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri devam eden Emre D.'nin, işten çıkarıldıktan sonra tekrar işe girmek için belediye yetkilileriyle görüştüğü; ancak olumsuz yanıt aldığı için saldırıyı gerçekleştirdiği öğrenildi.

BAŞKAN TAŞ HAYATİ TEHLİKE ATLATTIK

Daday Belediye Başkanı Hasan Fehmi Taş, DHA'ya yaptığı açıklamada, Emre D.'nin silahla koşarak geldiğini gördüğünü söyleyerek, Bu arkadaşımızı 6 ay İş-Kur üzerinden çalıştırmıştım. Süresi bittikten sonra çıkmıştı. Daha sonra kendisine cebimden harçlık da veriyordum. Ne olduğunu bilemediğim bir şekilde silahla koşarak içeriye girdiğinde, şoförüm ve burada bulunan bir personelim engellemeye çalıştı. Ama bu arada kapıyı açtı zaten, sekreterliğe girdiğinde silahla ateş ediyordu. İçeriye de ateş açtı. Burada görüntüleri de mevcut. Ben direğin arkasına siper aldım. Daha sonra etkisiz hale getirdiler ve polisler gelip götürdü. Ben durumu adliyeye ve kamuya bırakıyorum. Ne gerekiyorsa yapacaklarına inanıyorum. Ama gerçekten ben ve personelim hayati tehlike atlattık. Kimseye bir art niyetim yok. Bu çocuğa da yok. Üstelik ekmek verdim, yardımcı oldum her konuda; ama o bize bunu yaptı dedi.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Emre D.'nin Belediye Başkanı Hasan Fehmi Taş'a yönelik silahlı saldırı girişimi güvenlik kamera görüntüleriyle de tespit edildi. Görüntüde, elinde tabanca bulunan Emre D.'nin koridorda ilerlediği, babası Kamil D.'nin de oğlunu durdurmak için peşinden koştuğu görüldü. Emre D.'nin silahla sekreterliğe girip makam odasına yöneldiği, bu sırada görevliler tarafından yaşanan arbede sonucu etkisiz hale getirildiği görülüyor. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Son dakika gündem: BELEDİYE BAŞKANINA SİLAHLI SALDIRI GİRİŞİMİ KAMERADA
Son dakika gündem: BELEDİYE BAŞKANINA SİLAHLI SALDIRI GİRİŞİMİ KAMERADA
Son dakika gündem: BELEDİYE BAŞKANINA SİLAHLI SALDIRI GİRİŞİMİ KAMERADA

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Türkiye İş Kurumu, Hasan Fehmi Taş, Saldırı, Daday, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: BELEDİYE BAŞKANINA SİLAHLI SALDIRI GİRİŞİMİ KAMERADA - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika gündem: BELEDİYE BAŞKANINA SİLAHLI SALDIRI GİRİŞİMİ KAMERADA - Son Dakika
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