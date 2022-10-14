Son dakika gündem: BEŞ KARDEŞİN KAVGASI KANLI BİTTİ; BARAN HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika
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Son dakika gündem: BEŞ KARDEŞİN KAVGASI KANLI BİTTİ; BARAN HAYATINI KAYBETTİ

14.10.2022 17:08

Son dakika gelişmesine göre BİLECİK'te inşaat işçisi olan 5 kardeşin bıçaklı ve tornavidalı kavgasında Baran S. (30) hayatını kaybetti.

BİLECİK'te inşaat işçisi olan 5 kardeşin bıçaklı ve tornavidalı kavgasında Baran S. (30) hayatını kaybetti. Gözaltına alınan diğer 4 kardeş ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Van'dan inşaatlarda çalışmak üzere bir süre önce Bilecik'e gelen kardeşler Azat S., (28), Yunus S. (32), Abdulmelik S. (24) ve Fırat S., (19) ve Baran. S (30) gece yarısı İsmetpaşa Mahallesi Hilaliahmer Sokak'ta henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Kardeşler arasında çıkan arbedede Baran S. ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Baran S. ambulansla Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu ağır olan Baran S. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bilecik Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince olay yerinde Baran S.?nin 4 kardeşi de gözaltına alındı. Geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınan kardeşler, Azat S., Yunus S., Abdulmelik S. ve Fırat S. Bilecik Adliye Sarayı'na sevk edildi. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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Kaynak: DHA

Bilecik, Fırat, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: BEŞ KARDEŞİN KAVGASI KANLI BİTTİ; BARAN HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika gündem: BEŞ KARDEŞİN KAVGASI KANLI BİTTİ; BARAN HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika
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