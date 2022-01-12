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Son dakika gündem: Beşiktaş'ta kadın yolcunun öldüğü otobüs kazası davasında karar - Son Dakika

Son dakika gündem: Beşiktaş'ta kadın yolcunun öldüğü otobüs kazası davasında karar

12.01.2022 12:10
Son dakika gündem: Beşiktaş'ta kadın yolcunun öldüğü otobüs kazası davasında karar

Son dakika haberlerine göre Beşiktaş'ta İETT otobüsünün bariyerlere çarpması sonucu Sevgi Yamaç Yalçın'ın hayatını kaybettiği kazaya ilişkin tutuklu yargılanan şoför Baki Tatlı, 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Beşiktaş'ta İETT otobüsünün bariyerlere çarpması sonucu Sevgi Yamaç Yalçın'ın hayatını kaybettiği kazaya ilişkin tutuklu yargılanan şoför Baki Tatlı, 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Baki Tatlı ile maktul Sevgi Yamaç Yalçın'ın yakınlarının avukatları katıldı.

Duruşmada karar verileceği belirtilerek son sözü sorulan sanık Baki Tatlı, "Ben bir hata sonucunda kaza yaptım. Olay nedeniyle pişmanım. 9 aydır tutukluyum. Kanser olmasına rağmen eşim çalışıyor. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." dedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Tatlı'yı, "bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olmak" suçundan önce 8 yıl hapisle cezalandırdı. Sanığın yargılamadaki iyi halini göz önüne alan heyet cezayı, 6 yıl 8 aya indirdi.

Sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

Olayın geçmişi

Dolmabahçe istikametine seyir halindeki D-173 hattında çalışan 34 TN 2686 plakalı çift katlı İETT otobüsü, 21 Nisan 2021'de Beşiktaş'taki Balmumcu Tüneli'nde sürücü Baki Tatlı'nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyere çarpmıştı.

Kazada yolcu Sevgi Yamaç Yalçın'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralanan bir yolcu da hastanede tedavi altına alınmıştı.

Araç içi görüntülerde cep telefonuna baktığı sırada kaza yapan ve alınan bilirkişi raporuna göre asli kusurlu olduğu tespit edilen şoför Baki Tatlı, tutuklanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede sanık Tatlı'nın "taksirle ölüme ve yaralamaya neden olmak" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

"Seyir halinde cep telefonuyla uğraştı, tünele 61 kilometre hızla girdi"

Mahkemeye 11 Kasım 2021'de sunulan esasa ilişkin mütalaada, sanığın araçla seyir halindeyken cep telefonuyla uğraştığı, hızını azaltmayarak 30 kilometre hız sınırı olan tünele 61 kilometre hızla girdiği, dikkat ve özen yükümlülüğünü yerine getirmediği belirtilmişti.

Sanığın, yüklendiği işin ağır sorumluluklarını bilmesi ve bunun sonuçlarını öngörmesi gerektiği vurgulanan mütalaada, sürücü Baki Tatlı'nın "bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne ve bir veya birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmak" suçundan 3 yıldan 22,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyordu.

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Beşiktaş, İstanbul, Kaza, İETT, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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