Son dakika gündem: Beyaz Saray, Al Jazeera muhabirinin öldürülmesini şiddetle kınayarak soruşturma çağrısı yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika gündem: Beyaz Saray, Al Jazeera muhabirinin öldürülmesini şiddetle kınayarak soruşturma çağrısı yaptı

11.05.2022 20:14
Son dakika gündem: Beyaz Saray, Al Jazeera muhabirinin öldürülmesini şiddetle kınayarak soruşturma çağrısı yaptı

Gelen son dakika haberlerine göre Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Karine Jean-Pierre, Al Jazeera televizyonu muhabiri Şirin Ebu Akile'nin, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinde görevi sırasında öldürülmesini şiddetle kınadı ve olayın soruşturulması çağrısında bulundu.

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Karine Jean-Pierre, Al Jazeera televizyonu muhabiri Şirin Ebu Akile'nin, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinde görevi sırasında öldürülmesini şiddetle kınadı ve olayın soruşturulması çağrısında bulundu.

Jean-Pierre, ABD Başkanı Joe Biden'ın uçağında Chicago ziyaretine eşlik eden gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Al Jazeera Muhabiri Ebu Akile'nin öldürülmesine ilişkin Jean-Pierre, "Al Jaazeera muhabiri ve Amerikan vatandaşı Şirin Ebu Akile'nin öldürülmesini şiddetle kınıyoruz ve ailesine baş sağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Ölümüne yol açan olayların ortaya çıkarılması için esaslı bir soruşturma çağrısı yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Jean-Pierre, basına yönelik saldırıların soruşturulması ve bunun suçlularından hesap sorulmasının önemine işaret ederek, ABD'nin basın mensuplarının korkmadan işlerini yapmalarını sağlamak için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Söz konusu olayın Biden'ın gelecek ay İsrail'e yapacağı iddia edilen ziyareti etkileyip etkilemeyeceğinin sorulması üzerine Jean-Pierre, "Bu konuda şu anda verecek bir bilgi yok." dedi.

İsrail askerlerinin baskınını takip ederken yaşamını yitirmişti

Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun deneyimli saha muhabiri Şirin Ebu Akile, İsrail askerlerinin bu sabah işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskını takip ettiği sırada, İsrail askerlerinin açtığı ateşle başından ağır yaralanmıştı.

Görevini yaptığı sırada ve üzerinde "basın" yazılı çelik yelek giydiği halde, İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle vurulan Ebu Akile yaşamını yitirmişti.

Ebu Akile'nin yanında bulunan gazeteci Ali es-Sumudi de sırtından yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan Sumudi'nin durumunun stabil olduğu bildirilmişti.

YORUMLAR
500
İngiltere ve Fransa'dan Al Jazeera muhabirinin ölümüne ilişkin soruşturma çağrısı İngiltere ve Fransa'dan Al Jazeera muhabirinin ölümüne ilişkin soruşturma çağrısı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun Al Jazeera muhabirinin öldürülmesini kınadı Açıklaması Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun Al Jazeera muhabirinin öldürülmesini kınadı Açıklaması Son dakika haberi... ABD Kongresinde öldürülen Al Jazeera muhabiri için saygı duruşu Son dakika haberi... ABD Kongresinde öldürülen Al Jazeera muhabiri için saygı duruşu

Beyaz Saray, Al Jazeera, Batı Şeria, Jean, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Beyaz Saray, Al Jazeera muhabirinin öldürülmesini şiddetle kınayarak soruşturma çağrısı yaptı - Son Dakika


Son Dakika
01:06 Hakan Çalhanoğlu karşılaşmaya damga vurdu! İtalya Kupası'nda beraberliği getiren golü attı!
00:57 Resmi Gazete'de yayınlandı! Cumhurbaşkanlığı kararı ile 9 vali görevden alındı, 20 ilin valisi değişti
00:37 Marketten adımını attı, 152 bin TL ile göz göze geldi! Parayı hiç düşünmeden sahibine teslim etti
00:34 Eski Başbakan Tansu Çiller'den Millet İttifakı'na yönelik sert sözler: Türkiye'yi tökezletirler
00:33 Rus Dışişleri Bakanı Lavrov, Avrupa'nın yüreğine su serpti: Savaş istemiyoruz
00:26 Ankara'da yabancı uyruklu bir adam tartıştığı patronunu öldürdü!
00:25 Eurocup finalinde Frutti Extra Bursaspor, Virtus Segafredo Bologna'ya yenildi
00:24 Fenerbahçe'den "12 Mayıs 2012" paylaşımı: 3 Temmuz kumpas, 4 Nisan suikast, 12 Mayıs komplodur!
23:50 Genç kız inekten süt sağdığı anları paylaştı, sosyal medya kullanıcıları yorum yağdırdı
23:41 Acun Ilıcalı'dan şaşırtan hamle! Spor Toto 1. Lig'in 19 yaşındaki yıldızını Hull City'e transfer ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2022 03:04:18. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika gündem: Beyaz Saray, Al Jazeera muhabirinin öldürülmesini şiddetle kınayarak soruşturma çağrısı yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement