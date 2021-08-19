Son dakika gündem: Beykent Üniversitesi'nde Dijital Oyun Tasarımı bölümü açıldı - Son Dakika

Beykent Üniversitesi, İletişim Fakültesi bünyesinde Dijital Oyun Tasarımı bölümünün açıldığını duyurdu. Bölüm hakkında bilgi veren Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Eray Dinç, "Yıllık 180 milyar dolarlık bir gelir kalemine ulaşan, sinema ve müzik sektörü başta olmak üzere tüm sektörlerin gelirlerini geride bırakarak dünyanın en büyük meslek alanı haline gelen dijital oyun, gençlerimize, mezun edeceği öğrencilerle sektöre hizmet verecek" dedi.

Dijital Oyun Tasarımı bölümünde öğrencilerin dijital teknolojilerin olanaklarıyla dijital medya, sinema ve televizyon, mühendislik gibi farklı alanlardan beslenen disiplinlerle buluşacağını belirten Dinç, "Öğrenciler, temel derslerin yanı sıra oyun tasarımının temelleri, 2D ve 3D dijital sanat, tasarımda bilgisayar uygulamaları, oyun motorları, oyun geliştirme, dijital oyun ve sinematografi, görüntü ve ses kurgusu, karakter tasarımı, oyun ekonomisi gibi dersler alarak ve staj olanakları ile yetişecek" diye konuştu.

VİDEO OYUN ARTIK SEKİZİNCİ SANAT OLARAK KABUL GÖRÜYOR

Sektördeki nitelikli insan kaynağı ihtiyacının her geçen gün artığını aktaran Dinç, "Sektörün istihdam olanakları ve kazançları tüm sektörlerin kazançlarından daha fazla olmaktadır. Dijital oyunu sadece bir eğlence aracı olarak görmememiz gerekiyor. Yedinci sanat olan sinemadan sonra video oyun artık sekizinci sanat olarak kabul görüyor. Eğer video oyunu sadece zaman geçirme aracı olarak görürseniz hem büyük bir entelektüel birikimi hem de dünyanın en büyük sektörünü kaçırmış olursunuz. Sinema sanatındaki tüm anlatı ve sanatsal yöntemlerini elinde tutan video oyunlar, üzerine bir de interaktiviteyi ve yenilikçi teknolojileri ekleyince sanatın daha güçlü bir formu olarak uluslararası mecrada kendini daha kolay gösterebilen bir yapı olarak karşımıza çıkıyor" ifadelerini kullandı.

PROF. DR. OĞUZ MAKAL'IN VİZYONUYLA BÖLÜMÜ ÜNİVERSİTEYE KAZANDIRDIK

Dr. Öğretim Üyesi Eray Dinç " Türkiye'de şu an inanılmaz seviyede video oyun yönetmeni, yazılımcısı, sanat yönetmeni, oyun senaristi, 3 boyutlu karakter tasarımcıları, video oyun ses ve müzik tasarımcılığı açığı var. Bu mesleklerin tamamı çok yüksek ücretler kazanmakta ve uluslararası mecralarda adlarını çok daha fazla duyurabilmektedir. Beykent Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz Makal'ın çizdiği perspektifte ve yenilikçi vizyonuyla bu bölümü üniversitemize kazandırdık. Ben ve kadromuzdaki öğretim üyeleriyle, sektörel ve akademik tecrübemizle büyük imkan sağlayan bu alanın açıklarını birlikte kapatıp, her açıdan donanımlı dijital oyun tasarımcıları yetiştirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.