Son dakika haberi! Beylikdüzü'nde silahlı kavgada bir kişi yaralandı - Son Dakika

Beylikdüzü'nde çıkan kavgada bir kişi silahla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Büyükşehir Mahallesi Leylak Sokak'taki Mehmet Gesoğlu İlkokulu'nun önünde 3 kişi arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Silahın da kullanıldığı kavgada bir kişi ayağından yaralanırken, 3 kişi de kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri, güvenlik önlemi aldıkları çevrede çalışma yaptı.

Polis ekiplerinin, olaya karışan şahısları arama çalışmaları sürüyor.