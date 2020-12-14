Son dakika haberi! Beylikdüzü'nde silahlı kavgada bir kişi yaralandı - Son Dakika

Beylikdüzü'nde çıkan kavgada bir kişi silahla yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Büyükşehir Mahallesi Leylak Sokak'taki Mehmet Gesoğlu İlkokulu'nun önünde 3 kişi arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Silahın da kullanıldığı kavgada bir kişi ayağından yaralanırken, 3 kişi de kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri, güvenlik önlemi aldıkları çevrede çalışma yaptı.
Polis ekiplerinin, olaya karışan şahısları arama çalışmaları sürüyor.
- Kaynak: AA
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