Son dakika gündem: BEYLİKDÜZÜ'NDE TEPKİLERE RAĞMEN HAYALET GÖSTERGE ÇALAN ŞÜPHELİLER KAMERADA

BEYLİKDÜZÜ'nde, otoparka giren 2 şüpheli, kendilerini fark eden bina sakinlerinin tepkisine aldırış etmeden lüks otomobilin hayalet göstergesini çaldı. Şüphelilerin hırsızlık anları binadakilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Adnan Kahveci Mahallesi'ndeki bir sitenin otoparkına saat 05.00 sıralarında gelen 2 kişi, park halinde bulunan lüks otomobilin camını kırarak içine girdi. Bu sırada hırsızları fark eden bina sakinleri cama çıkarak tepki gösterdi. Binadakilerin bağırmalarına aldırış etmeyen hırsızlar, otomobilin ön konsolunu parçalayarak hayalet göstergesini çaldı. Hırsızlar çaldıkları hayalet gösterge ile olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yaşanan hırsızlık anı ise bir site sakini tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.