Son dakika gündem: BEYLİKDÜZÜ'NDE TEPKİLERE RAĞMEN HAYALET GÖSTERGE ÇALAN ŞÜPHELİLER KAMERADA - Son Dakika
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Son dakika gündem: BEYLİKDÜZÜ'NDE TEPKİLERE RAĞMEN HAYALET GÖSTERGE ÇALAN ŞÜPHELİLER KAMERADA

14.07.2022 09:47
Son dakika gündem: BEYLİKDÜZÜ'NDE TEPKİLERE RAĞMEN HAYALET GÖSTERGE ÇALAN ŞÜPHELİLER KAMERADA

Son dakika haberleri... BEYLİKDÜZÜ'nde, otoparka giren 2 şüpheli, kendilerini fark eden bina sakinlerinin tepkisine aldırış etmeden lüks otomobilin hayalet göstergesini çaldı.

BEYLİKDÜZÜ'nde, otoparka giren 2 şüpheli, kendilerini fark eden bina sakinlerinin tepkisine aldırış etmeden lüks otomobilin hayalet göstergesini çaldı. Şüphelilerin hırsızlık anları binadakilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Adnan Kahveci Mahallesi'ndeki bir sitenin otoparkına saat 05.00 sıralarında gelen 2 kişi, park halinde bulunan lüks otomobilin camını kırarak içine girdi. Bu sırada hırsızları fark eden bina sakinleri cama çıkarak tepki gösterdi. Binadakilerin bağırmalarına aldırış etmeyen hırsızlar, otomobilin ön konsolunu parçalayarak hayalet göstergesini çaldı. Hırsızlar çaldıkları hayalet gösterge ile olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yaşanan hırsızlık anı ise bir site sakini tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Araçların logo ve aynalarını çalan hırsızlar kamerada Araçların logo ve aynalarını çalan hırsızlar kamerada AVCILAR'DA KOMŞULARIN TEPKİSİNE RAĞMEN HIRSIZLIK AVCILAR'DA KOMŞULARIN TEPKİSİNE RAĞMEN HIRSIZLIK
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: BEYLİKDÜZÜ'NDE TEPKİLERE RAĞMEN HAYALET GÖSTERGE ÇALAN ŞÜPHELİLER KAMERADA - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika gündem: BEYLİKDÜZÜ'NDE TEPKİLERE RAĞMEN HAYALET GÖSTERGE ÇALAN ŞÜPHELİLER KAMERADA - Son Dakika
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