Beyoğlu'nda evden kaçan muhabbet kuşunu yakalamak isteyen çocuk çatıdan düştü - Son Dakika

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Berat, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre 14 yaşındaki Yiğit Berat, Piri Paşa Mahallesi Şaban Deresi Sokak'taki evinde beslediği muhabbet kuşunun, pencereden uçarak karşı taraftaki faaliyette olmayan bir fabrikanın çatısına konduğunu gördü.

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