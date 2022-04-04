Son dakika gündem: BEYOĞLU'NDA İETT OTOBÜSÜ KAZASI KAMERADA (2) - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika gündem: BEYOĞLU'NDA İETT OTOBÜSÜ KAZASI KAMERADA (2)

04.04.2022 15:13
Son dakika gündem: BEYOĞLU'NDA İETT OTOBÜSÜ KAZASI KAMERADA (2)

Son dakika gündem haberi... BEYOĞLU'nda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü seyir halindeki otomobille park halindeki 3 araca çaptı.

BEYOĞLU'nda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü seyir halindeki otomobille park halindeki 3 araca çaptı.  3 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Çıksalın, Piri Paşa Mahallesi'nde sürücüsünün kontrolünden çıkan İETT otobüsü, Şaban Deresi Sokakta ilerleyen otomobile ve park halindeki 3 araca çaptı. Şiddetli çarpma sonucu araçlar sürüklenirken kazayı görenler yardıma koştu. Kazada yaralanan 3 kişi haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. İETT otobüsünün çarptığı araçlar çekici ile kaldırıldı. İETT otobüsü de kaza yerinden kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntü dökümü

GÜVENLİK KAMERASI İETT otobüsünün önce seyir halindeki otomobile sonra da park halindeki araçlara çarpıp sürüklemesi -Kazayı görüp yardıma koşan vatandaşlar AKTÜEL -İETT otobüsünün çarptığı araçlar -Kazalı araçların çekici ile kaldırılıp götürülmesi -Kazaya karışan İETT otobüsü -İETT otobüsünün çalıştırılıp sürülerek götürülmesi -Genel ve detay görüntüler


- İstanbul
YORUMLAR
500
BEYOĞLU'NDA İETT OTOBÜSÜ KAZASI KAMERADA BEYOĞLU'NDA İETT OTOBÜSÜ KAZASI KAMERADA TEM'de otomobil bariyerlere çarptı: 1'i bebek 2 yaralı TEM'de otomobil bariyerlere çarptı: 1'i bebek 2 yaralı Beykoz'da dorsesi açık şekilde ilerleyen kamyon viyadüğe çarptı Beykoz'da dorsesi açık şekilde ilerleyen kamyon viyadüğe çarptı

Kaza, İETT, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: BEYOĞLU'NDA İETT OTOBÜSÜ KAZASI KAMERADA (2) - Son Dakika


Son Dakika
15:38 Elon Musk Twitter'ın en büyük hissedarı oldu
15:20 Yeni TFF başkanı kim olacak? İşte o adaylar
15:17 Genç kadın "annem bana beddua etti" dedi, Nihat Hatipoğlu canlı yayında anneye seslendi
15:05 DSÖ dünya nüfusunun neredeyse tamamının sağlıksız hava soluduğunu açıkladı
14:52 Öcalan'ın doğum günü kutlamasına izin çıkmadı: Halfeti'de güvenlik güçleri ile grup arasında gerginlik
14:50 Trafiğe kapanan Bolu Dağı Tüneli bugün saat 16.00'da yeniden açılacak
14:29 Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'den istifa kararı
14:28 Son seçimi tutturan şirketten yeni rakamlar: ORC'ye göre Millet ile Cumhur arasındaki fark 3,6'ya çıktı! AK Parti'nin oranı 28,4
14:25 Meltem Cumbul ve Memet Ali Alabora yıllar sonra buluştu!
14:22 Galatasaray'da yeni gelişme: Dursun Özbek başkanlığa aday olmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2022 15:50:05. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika gündem: BEYOĞLU'NDA İETT OTOBÜSÜ KAZASI KAMERADA (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement