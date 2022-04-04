Son dakika gündem: BEYOĞLU'NDA İETT OTOBÜSÜ KAZASI KAMERADA (2) - Son Dakika

BEYOĞLU'nda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü seyir halindeki otomobille park halindeki 3 araca çaptı. 3 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Çıksalın, Piri Paşa Mahallesi'nde sürücüsünün kontrolünden çıkan İETT otobüsü, Şaban Deresi Sokakta ilerleyen otomobile ve park halindeki 3 araca çaptı. Şiddetli çarpma sonucu araçlar sürüklenirken kazayı görenler yardıma koştu. Kazada yaralanan 3 kişi haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. İETT otobüsünün çarptığı araçlar çekici ile kaldırıldı. İETT otobüsü de kaza yerinden kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntü dökümü

GÜVENLİK KAMERASI İETT otobüsünün önce seyir halindeki otomobile sonra da park halindeki araçlara çarpıp sürüklemesi -Kazayı görüp yardıma koşan vatandaşlar AKTÜEL -İETT otobüsünün çarptığı araçlar -Kazalı araçların çekici ile kaldırılıp götürülmesi -Kazaya karışan İETT otobüsü -İETT otobüsünün çalıştırılıp sürülerek götürülmesi -Genel ve detay görüntüler

- İstanbul