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Son dakika gündem: BEYOĞLU'NDA İŞ YERİNDE YANGIN: 9 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ - Son Dakika

Son dakika gündem: BEYOĞLU'NDA İŞ YERİNDE YANGIN: 9 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

20.09.2021 09:59
Son dakika gündem: BEYOĞLU'NDA İŞ YERİNDE YANGIN: 9 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ, System.String[]

Son dakika habere göre Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM-Özgür EREN İstanbul DHABeyoğlu'nda bir iş yerinde elektrik kofralarında çıkan yangında içeride bulunan 9 işçi dumandan etkilendi.

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM-Özgür EREN İstanbul DHA

Beyoğlu'nda bir iş yerinde elektrik kofralarında çıkan yangında içeride bulunan 9 işçi dumandan etkilendi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürürken dumandan etkilenenlere ilk müdahale olay yerine sevk edilen ambulanslarda yapıldı.Yangın, Beyoğlu Fatih Sultan Caddesi üzerinde saat 8.30 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, üç katlı işyerinin girişinde bulunan elektrik kofralarından çıktı. Birden alev alan kofralar nedeniyle iş yeri duman altında kaldı. İçeride bulunanlar dumandan etkilendi. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle içeride kalarak dumandan etkilenen 9 kişiye olay yerine sevk edilen ambulanslarda müdahale edildi. Yangın nedeniyle Fatih Sultan Caddesi çift yönlü olarak trafiğe kapandı.

İstanbul, Beyoğlu, Yangın, işçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: BEYOĞLU'NDA İŞ YERİNDE YANGIN: 9 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika gündem: BEYOĞLU'NDA İŞ YERİNDE YANGIN: 9 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ - Son Dakika
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