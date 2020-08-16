Son dakika gündem: BEYOĞLU'NDA KALDIRIMA ÇARPAN OTOMOBİL YAN YATTI - Son Dakika

Beyoğlu 'nda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yan yatarken, boynu zedelenen sürücünün annesi itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Sütlüce İmrahor Caddesi Nuri Killligil Parkı önünde saat 11.30 sıralarında meydana gelen kazada, Sevcan T. isimli kadın sürücü içinde erkek kardeşi ve annesinin de bulunduğu 34 CEB 654 plakalı otomobille Haliç Köprüsü yönüne ilerlerken, yolun solundaki kaldırıma çarptı. Kontrolden çıkan otomobil yan yatarken, Sevcan T., yanında oturan erkek kardeşi ve arkada bulunan annesi Müşerref T. araç içinde sıkıştı. Otomobil sürücüsü Sevcan T. ile erkek kardeşi, kazayı duyarak yardıma koşan vatandaşlarca sıkıştıkları yerden çıkarılırken, anneleri Müşerref T.'nin boynu zedelendiği için müdahale edilemedi. Haber verilmesinin ardından kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri ile sağlık ekiplerinin ortak müdahalesinin ardından Müşerref T., sıkıştığı yerden çıkarıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.Kazayı görerek yardıma koşan İbrahim Şahin "Bir ses duyduk, kaldırıma çarptı. Ardından toparlayamadı, devrildi. Araba çalışır vaziyetteydi, kontağı biz kapattık. Sürücüyle eşini çıkardık araçtan, annelerini boyun rahatsızlığı nedeniyle indiremedik. Ambulansı beklemeye başladık. Polis ekipleri geldi, güvenlik önlemi aldı. Ekipler anneyi de çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti" dedi.

- İstanbul