Son dakika gündem: Beyoğlu'nda motosiklet kazası: 1 ölü - Son Dakika

Beyoğlu'nda orta refüje çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Aksaray istikametine doğru seyir halindeki 34 GV 8705 plakalı motosikletin sürücüsü Taner S, Taksim Tüneli'nde henüz belirlenemeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet orta refüje çarptıktan sonra sürüklendi.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Taner S.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 06:51 - Kaynak: AA
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