BEYOĞLU'NDA YANGIN ÇIKAN BİNADAKİ KADIN BİRİNCİ KATTAN ATLADI - Son Dakika

BEYOĞLU'nda üç katlı bir binanın girişinde yangın çıktı. Binaya dolan duman nedeniyle panikleyen kadın, birinci kattan atladı. Hafif yaralanan kadın, ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

Yangın, Beyoğlu Okçular Aralığı Sokak üzerinde bulunan üç katlı binanın bodrum katında saat 12.00 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, binanın bodrum katında marangozhane olarak kullanılan bölümde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının büyümesi üzerine üst katlara yoğun duman doldu. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekibi gelene kadar binaya dolan dumanlar nedeniyle panikleyen Sena Doğru, birinci kattan atladı. Hafif yaralanan Doğru, ambulansa alınarak Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayı anlatan Gülser Yalçın, Yangın çıktı. Kadın cama çıktı. Daha sonra pencereden diğer çatının üzerine atladı. Çatının üzerinde biraz yattı. Orada dumanın içinde kaldı. Çok yüksek alevler vardı. Daha sonra onu oradan aldılar. Ambulansa bindirdiler. Hastaneye götürdüler dedi.