Son dakika gündem: Beyoğlu'ndaki yangında birinci kattan atlayan kişi yaralandı - Son Dakika

Beyoğlu'nda 4 katlı bir binada çıkan yangında birinci kattan atlayan kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Fetihtepe Mahallesi Okçular Yolu Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın depo olarak kullanılan bodrumunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyerek tüm bodrumu saran alevler, diğer katlarda da yoğun dumana neden oldu. Duman nedeniyle birinci katta mahsur kalan ve balkondan atlayan bir kişi hafif yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Sağlık görevlileri, balkondan atlaması sonucu yaralanan kişiye ambulansta müdahale etti.