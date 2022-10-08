Tiftik de Kaplan'a teşekkür ederek, köydeki evinde oğlunun odasında onun eşyalarını toplayarak oluşturduğu "müze"yi ziyaret etmeye davet etti.

Şırnak 'ta 2017 yılında bölücü terör örgütü tarafından şehit edilen jandarma uzman çavuş Sefa Tiftik'in babası Alaettin Tiftik, Belediye Başkanı Kaplan'ı ziyaret ederek, bir süre görüştü.

Kaynak: AA

Tuncer Kaplan, Beypazarı, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: Beypazarı Belediye Başkanı Kaplan, şehit babasını ağırladı - Son Dakika

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