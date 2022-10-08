Son dakika gündem: Beypazarı Belediye Başkanı Kaplan, şehit babasını ağırladı

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, şehit babasını makamında ağırladı.
Şırnak'ta 2017 yılında bölücü terör örgütü tarafından şehit edilen jandarma uzman çavuş Sefa Tiftik'in babası Alaettin Tiftik, Belediye Başkanı Kaplan'ı ziyaret ederek, bir süre görüştü.
Kaplan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kapılarının herkese açık olduğunu söyledi.
Tiftik de Kaplan'a teşekkür ederek, köydeki evinde oğlunun odasında onun eşyalarını toplayarak oluşturduğu "müze"yi ziyaret etmeye davet etti.
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