Son dakika gündem: Beypazarı Belediye Başkanı Kaplan, şehit babasını ağırladı - Son Dakika
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Son dakika gündem: Beypazarı Belediye Başkanı Kaplan, şehit babasını ağırladı

08.10.2022 18:46
Son dakika gündem: Beypazarı Belediye Başkanı Kaplan, şehit babasını ağırladı

Son dakika gündem haberine göre Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, şehit babasını makamında ağırladı.

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, şehit babasını makamında ağırladı.

Şırnak'ta 2017 yılında bölücü terör örgütü tarafından şehit edilen jandarma uzman çavuş Sefa Tiftik'in babası Alaettin Tiftik, Belediye Başkanı Kaplan'ı ziyaret ederek, bir süre görüştü.

Kaplan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kapılarının herkese açık olduğunu söyledi.

Tiftik de Kaplan'a teşekkür ederek, köydeki evinde oğlunun odasında onun eşyalarını toplayarak oluşturduğu "müze"yi ziyaret etmeye davet etti.

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Kaynak: AA

Tuncer Kaplan, Beypazarı, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Beypazarı Belediye Başkanı Kaplan, şehit babasını ağırladı - Son Dakika

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