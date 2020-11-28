Beyrut'ta sel sularından kurtuluş anı kamerada - Son Dakika

Beyrut'ta sel sularından kurtuluş anı kamerada
28.11.2020 23:16
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Motosikletli bir kuryenin sel sularından son anda kurtulma anı kameraya yansıdı.
Lübnan'ın başkenti Beyrut, sağanak yağışlar sonucu sele teslim oldu. Lübnan medyası, kent genelinde meydana gelen selde birçok aracın sular altında kaldığını ve çok sayıda otoyolun su baskını nedeniyle trafiğe kapandığını duyurdu. Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, sel sularının arasında zorlukla ilerlemeye çalışan motosikletli bir kuryenin motordan düştüğü, sürüklendiği sırada çevredekiler tarafından kurtarıldığı görüldü.
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