Son dakika gündem: Bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı.

İstasyon Mahallesi'nde bir araya gelen ve husumetli olan Mikail Gürdal ile Mehmet Şeker arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine Gürdal ve Şeker, çeşitli yerlerinden yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine yönlendirildi.

Sağlık ekipleri, Mikail Gürdal'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralı şekilde uzaklaşan Mehmet Şeker de olay yerine yakın yerde polis ekiplerince yakalanarak, ambulansla kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Şeker'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.